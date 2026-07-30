Francoforte: andamento negativo per Renk

(Teleborsa) - Sottotono Renk , che passa di mano con un calo del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,86 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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