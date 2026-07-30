Francoforte: andamento negativo per Renk
(Teleborsa) - Sottotono Renk, che passa di mano con un calo del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Renk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,86 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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