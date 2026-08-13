Milano 12:31
53.956 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:32
10.800 -0,30%
Francoforte 12:31
26.468 +0,52%

Francoforte: balza in avanti Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Hensoldt
Scambia in profit Hensoldt, che lievita del 2,24%.
Condividi
```