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Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol
Rialzo marcato per la società petrolifera tedesca, che tratta in utile del 2,38% sui valori precedenti.
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