Milano
12:29
51.757
-1,96%
Nasdaq
22-lug
28.998
0,00%
Dow Jones
22-lug
52.219
-0,01%
Londra
12:29
10.707
-0,09%
Francoforte
12:29
24.992
-0,65%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 12.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol
Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol
Migliori e peggiori
,
Energia
,
In breve
23 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
società petrolifera tedesca
, che tratta in utile del 2,38% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol
Francoforte: calo per Fuchs Petrol
Francoforte: balza in avanti Hensoldt
Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
Titoli e Indici
Fuchs
+1,77%
Altre notizie
Francoforte: balza in avanti Lanxess
Francoforte: balza in avanti Scout24
Francoforte: balza in avanti Nordex
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
Francoforte: balza in avanti Aixtron
Francoforte: positiva la giornata per Renk
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto