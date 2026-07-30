Francoforte: in calo Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di packaging , che presenta una flessione dell'1,99% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,21%, rispetto a +0,61% del MDAX ).





Le implicazioni di breve periodo del produttore di contenitori sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,59 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 26,93. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```