Francoforte: scambi negativi per Bechtle

(Teleborsa) - Composto ribasso per Bechtle , in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Bechtle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,05 Euro e primo supporto individuato a 35,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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