Francoforte: balza in avanti Bechtle

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Bechtle , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bechtle rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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