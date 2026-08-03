Francoforte: andamento rialzista per Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle , che tratta in utile del 2,60% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.





Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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