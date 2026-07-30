Madrid: ingrana la marcia Sacyr

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che scambia in rialzo del 3,80%.



L'andamento di Sacyr nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Sacyr evidenzia un declino dei corsi verso area 4,667 Euro con prima area di resistenza vista a 4,793. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,587.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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