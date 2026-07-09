Milano 10:02
52.212 +0,76%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 10:03
10.436 -0,50%
Francoforte 10:02
25.026 +0,51%

Francoforte: ingrana la marcia Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia Aixtron
Ottima performance per Aixtron, che scambia in rialzo del 4,19%.
Condividi
```