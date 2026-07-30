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In evidenza Sacyr sul listino di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Sacyr sul listino di Madrid
Prepotente rialzo per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che mostra una salita bruciante del 3,80% sui valori precedenti.
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