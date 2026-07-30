Male Norwegian Cruise Line Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la principale compagnia di navigazione , che esibisce una perdita secca dell'8,77% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,5 USD e primo supporto individuato a 18,49. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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