Male Norwegian Cruise Line Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la principale compagnia di navigazione, che esibisce una perdita secca dell'8,77% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Norwegian Cruise Line Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,5 USD e primo supporto individuato a 18,49. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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