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Norwegian Cruise Line Holdings, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Norwegian Cruise Line Holdings, scendono le quotazioni a New York
Si muove in perdita la principale compagnia di navigazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,62% sui valori precedenti.
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