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Londra: luce verde per Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: luce verde per Reckitt Benckiser Group
Effervescente il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,29%.
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