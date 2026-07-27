Milano 14:18
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Madrid: luce verde per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: luce verde per Indra
Effervescente la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.
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