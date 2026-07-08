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Piazza Affari: seduta difficile per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: seduta difficile per il comparto immobiliare italiano
Profondo rosso per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.626,66 punti, in netto calo dell'1,57%.
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