Appuntamenti macroeconomici del 23 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 23/07/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 100 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,1 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17 punti; preced. -17,7 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 29 Mld piedi cubi; preced. 41 Mld piedi cubi)
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