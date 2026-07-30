Vola a New York Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Advanced Micro Devices suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 464,1 USD con tetto rappresentato dall'area 504,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 440,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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