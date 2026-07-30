Fortinet, EPS 2° trimestre a 0,82 dollari e ricavi +26% oltre guidance

(Teleborsa) - Fortinet , società attiva nel settore della cybersecurity quotata al Nasdaq, ha annunciato risultati positivi e superiori al limite superiore della guidance nel secondo trimestre dell'anno. I ricavi registrano una crescita del 26% a 2,05 miliardi di dollari, mentre i ricavi da prodotti aumentano del 52% a 773 milioni di dollari. Il fatturato (Billings) è in crescita del 33% a 2,37 miliardi di dollari. Il Margine operativo GAAP si attesta al 34% e quello non-GAAP al 38%.



Il trimestre chiude con un utile per azione GAAP in crescita del 44% a 0,82 dollari ed un utile per azione non-GAAP in crescita del 41% a 0,90 dollari. Flusso di cassa operativo a 1,04 miliardi di dollari. Il Free cash flow si attesta a 966 milioni di dollari



"Siamo estremamente soddisfatti degli eccellenti risultati conseguiti nel secondo trimestre, che riflettono il valore distintivo della nostra innovazione nell'era dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Ken Xie, Founder, Chairman e Ceo di Fortinet, aggiungendo che questi rosultati "dimostrano che i clienti riconoscono il valore dell'esclusivo 'SASE Firewall' di Fortinet".



Rivista al rialzo la guidance sui ricavi per il 2026, che segnala una crescita del 19% su base annua.





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