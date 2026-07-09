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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,78%

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In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,78%
Indice Hang Seng -0,78% a quota 24.011,03 all'apertura pomeridiana.
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