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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,02%

Ibex 35 avvia la seduta a 19.761,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,02%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,02%, dopo aver aperto a 19.761,6 Euro.
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