Milano 30-lug
52.104 0,00%
Nasdaq 30-lug
28.106 +3,36%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 30-lug
10.897 0,00%
Francoforte 30-lug
25.612 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,14%

SSE a 3.833,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,14%
Indice SSE +0,14% a quota 3.833,65 all'apertura pomeridiana.
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