Milano 10:24
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:24
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,53%

SSE a 3.793,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,53%
Indice SSE -0,53% a quota 3.793,18 all'apertura pomeridiana.
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