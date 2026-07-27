Milano 14:05
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:05
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,4%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,4%
Indice SSE +0,4% a quota 3.829,39 all'apertura pomeridiana.
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