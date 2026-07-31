Milano 9:57
52.581 +0,91%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:57
10.977 +0,73%
25.872 +1,02%

"Buy" per Fluidra

Finanza
"Buy" per Fluidra
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Grande giornata per la società che produce attrezzature per piscine, tra i componenti dell'Ibex 35, che mette a segno un rialzo del 2,04%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 19,52 Euro, con stop loss individuato a quota 17,56 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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