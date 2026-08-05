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Madrid: positiva la giornata per Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Fluidra
Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature per piscine, con una variazione percentuale del 2,07%.
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