Madrid: andamento rialzista per Fluidra
(Teleborsa) - Bene la società che produce attrezzature per piscine, con un rialzo del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluidra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Fluidra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,38 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,03. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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