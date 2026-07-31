Certificato UniCredit su indici globali e settoriali: premio 6,96% annuo e airbag sotto la barriera

Analisi del Cash Collect Memory Airbag Step Down ISIN DE000UR0X7E6 su EURO STOXX Banks, FTSE MIB, Nasdaq 100 e S&P 500: protezione condizionata fino al -40%, autocall da ottobre 2026 e scadenza nel luglio 2028

(Teleborsa) - La nuova emissione di certificati firmata da UniCredit arriva in una fase di mercato piuttosto complessa: listini vicini ai record, ma volatilità in aumento, un quadro macro reso incerto dallo shock energetico e dal riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, banche centrali incerte sul timing di eventuali interventi sui tassi.



In questo quandro, il certificato con ISIN DE000UR0X7E6 appartiene alla nuova gamma Cash Collect Worst Of Autocallable Step-Down con effetto Airbag, paga un premio mensile dello 0,58%, pari al 6,96% annuo lordo, ed è costruito su un paniere composto da Eurostoxx Banks, Ftse Mib, Nasdaq 100 e S&P 500. L'intera gamma ha scadenza fissata al 20 luglio 2028, con premi mensili condizionati compresi tra lo 0,58% e lo 0,73% del valore nominale.



Gli strumenti, emessi da UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank GmbH, sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Il certificato tratta attualmente in area 100,2 euro, quindi in prossimità della parità rispetto al nominale di 100 euro. Nelle strutture analoghe dell'emittente la protezione Quanto neutralizza il rischio di cambio per i sottostanti denominati in valuta estera: un elemento da verificare sempre nella documentazione d'offerta, data la presenza di due indici in dollari.



Protezione e rendimento Il cuore del prodotto è la barriera. Fissata al 60% del valore iniziale, la barriera implica che il peggiore degli indici del paniere può perdere fino al 40% senza compromettere il rimborso integrale del capitale a scadenza, e la stessa soglia vale sia per la cedola sia per il capitale. Grazie all'effetto memoria, i premi non corrisposti alle rispettive date di osservazione vengono pagati successivamente alla prima data in cui il worst of torna pari o superiore al livello barriera. L'elemento distintivo è però l'airbag: in caso di violazione della barriera il rimborso è pari al valore finale diviso per il livello della barriera, con una perdita meno che proporzionale rispetto a quella del sottostante peggiore. Sui livelli correnti degli indici, la barriera al 60% si collocherebbe indicativamente in area 187 punti per EURO STOXX Banks, 31.570 punti per FTSE MIB, 16.860 punti per Nasdaq 100 e 4.460 punti per S&P 500. Su 24 osservazioni mensili, il flusso cedolare complessivo sfiora il 13,9% lordo.



I sottostanti EURO STOXX Banks: l'indice bancario dell'area euro tratta intorno a 308,5 punti, in progresso di circa l'1% nell'ultima seduta e sui massimi delle 52 settimane rispetto ad un intervallo delle 52 settimane compreso tra 212,3 e 308,5 punti. Il settore arriva da un ciclo straordinario: al 12 dicembre 2025 l'indice segnava un +76% da inizio anno, il miglior risultato annuale della sua storia, superando anche il +74% del 1997. I fondamentali restano robusti: le dieci maggiori banche dell'area euro hanno chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto complessivo di 22,869 miliardi, in crescita del 10% annuo. La stagione dei conti semestrali ha confermato il trend: Santander ha riportato un utile netto rettificato di 3,77 miliardi (+17%), con CET1 al 14% a fine giugno, mentre BNP Paribas ha chiuso il trimestre con 4,3 miliardi di utile (+33,4%) e CET1 al 13%. Anche UniCredit, primo peso del comparto e al contempo emittente, ha alzato l'asticella: utile netto di 2,9 miliardi nel secondo trimestre e guidance 2026 portata a ben oltre gli 11 miliardi, con CET1 al 14,3%, obiettivo intorno al 15% a fine anno e RoTE semestrale del 23,7%. Il rischio principale è di natura tecnica e di posizionamento: nella giornata dei conti di BNP l'indice ha ceduto l'1,74%, zavorrato dalle vendite sul credito in tutta Europa, segnale di prese di profitto dopo oltre due anni di forte rivalutazione in Borsa. Restano aperti i dossier M&A, a partire da Commerzbank: UniCredit ha raggiunto una quota del 48% dell'istituto tedesco dopo la chiusura dell'Ops.



FTSE MIB: L'indice di Piazza Affari quota circa 52.620 punti (+0,99%). Nei primi sei mesi del 2026 il Ftse Mib ha guadagnato il 15%, il migliore tra i principali listini europei, superando il precedente massimo del marzo 2000, con una performance sostenuta dal recupero del secondo trimestre (+16,6%) dopo il calo dell'1,4% del primo. Il 7 luglio l'indice ha segnato un nuovo top intraday a 53.221 punti. Il contesto domestico resta favorevole, con lo spread BTP-Bund in area 82 punti base, ma la forte incidenza dei titoli finanziari rende l'indice correlato al comparto bancario, riducendo il beneficio della diversificazione nel paniere.



Nasdaq 100 e S&P 500: i principali indici di riferimento del mercato americano su cui si concentrano i rischi di breve. Il Nasdaq 100 è entrato ufficialmente in territorio di correzione dopo un calo superiore al 10% dai massimi recenti, mentre il Philadelphia Semiconductor Index ha perso il 5,33% in una seduta, portando il ribasso a cinque giorni oltre il 14%. Il rapporto prezzo/utili prospettico del comparto semiconduttori è scivolato da quasi 28 a 19,8. Il tema di fondo è la sostenibilità degli investimenti in infrastrutture per l'IA: Meta Platforms ha ceduto il 7% nel dopo-mercato dopo aver alzato la stima dei capex 2026 a 130-145 miliardi, mentre Tesla ha comunicato un balzo del capex del 142% annuo nel secondo trimestre, a 5,79 miliardi di dollari. Il rimbalzo è però arrivato rapidamente: l'indice S&P 500 è salito dell'1,7% a 7.437,63 punti e il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,8%, interrompendo sei sedute negative, con Microsoft in rialzo del 16% dopo i dati su Azure. Per il paniere, Nasdaq 100 resta il candidato naturale al ruolo di worst of, con S&P 500 più difensivo grazie alla maggiore diversificazione settoriale.



Durata e possibile scadenza anticipata

La vita residua è di circa 24 mesi, ma il prodotto potrebbe estinguersi molto prima. L'autocall è di tipo step-down a partire da ottobre 2026, con soglie di rimborso che scendono progressivamente nel tempo, un meccanismo che aumenta progressivamente la probabilità di rimborso anticipato. In caso di richiamo alla prima finestra utile, il rendimento lordo si limiterebbe ai tre premi maturati, circa l'1,74%, corrispondente a un ritorno annualizzato in linea con il 6,96% nominale.



Scenari a scadenza

Giunti al 20 luglio 2028 senza autocall, gli esiti sono due. Se il valore del sottostante peggiore è pari o superiore alla barriera, lo strumento rimborsa la base di calcolo oltre al premio e agli eventuali premi non pagati in precedenza; se è inferiore, viene corrisposto un valore commisurato alla performance del worst of e il capitale non è protetto. Con l'airbag, però, la perdita è attenuata: con barriera al 50% e worst of a -60% il rimborso risulterebbe 80 euro invece dei 40 euro di una replica lineare. Applicando la stessa logica a una barriera al 60%, un worst of a -50% darebbe un rimborso di circa 83,33 euro e un worst of a -55% circa 75 euro, cui si sommano i premi già incassati.



Riepilogo finale Il Certificato DE000UR0X7E6 è dunque uno strumento di rendimento, non di crescita: il premio del 6,96% annuo lordo è inferiore a quello delle emissioni gemelle su panieri più volatili, ma il paniere è composto da quattro indici e non da singoli titoli, con un'esposizione a panieri di indici internazionali che riduce il rischio specifico e barriere posizionate su livelli significativamente distanti rispetto ai livelli correnti dei sottostanti. I punti di attenzione restano tre: la logica worst of, che rende irrilevante la buona performance degli altri indici; la correlazione elevata tra EURO STOXX Banks e FTSE MIB; il rischio emittente, tipico di ogni certificato. Il meccanismo Airbag non elimina il rischio di perdita, ma introduce una forma di ammortizzazione che, in una fase di mercato caratterizzata da massimi storici e rotazioni settoriali violente, rappresenta il vero elemento di differenziazione rispetto alle strutture tradizionali.

Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

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