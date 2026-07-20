Citigroup, il modello "Magnificent Seven" è ormai superato

Non più rilevante per valutare la performance dei titoli nel settore dell'IA

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di Citigroup la nota etichetta "Magnificent Seven" - che raccoglie i titoli di Amazon.com , Nvidia , Meta Platforms , Apple , Microsoft , Tesla e Alphabet - non è più rilevante per valutare come investire nel mercato statunitense dell'intelligenza artificiale.



Il team guidato da Scott Chronert ha affermato che gli investitori dovrebbero invece concentrarsi su una gamma più ampia di titoli azionari che hanno trainato la crescita degli utili e del prezzo delle azioni nell'indice S&P 500.



Gli analisti raccomandano il cosiddetto "growth cluster", che comprende i maggiori titoli tecnologici e la maggior parte delle società legate allo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Questo gruppo rappresenta oltre la metà della capitalizzazione di mercato dell'S&P e contribuisce per quasi il 48% ai suoi utili, ha affermato Chronert.



A dicembre, Chronert aveva correttamente previsto che nel 2026 il mercato dell'IA si sarebbe spostato dalle aziende che la rendono possibile a quelle che la adottano.



Nella sua ultima nota, ha affermato che le valutazioni del growth cluster rimangono storicamente interessanti. Il rapporto prezzo/utili a 12 mesi del gruppo si colloca al 66° percentile rispetto agli ultimi 30 anni ed è sostenuto da solide aspettative di utili fino al 2027, ha dichiarato.



Pertanto, secondo lo stratega, questo gruppo rappresenta meglio i fondamentali e la performance dei prezzi dell'S&P piuttosto che un approccio "Mag X contro il resto dell'indice".



Si è anche notato che la correlazione tra i prezzi azionari delle Magnifiche sette si è interrotta. Mentre Microsoft e Meta hanno registrato un calo a causa dello scetticismo sui rendimenti derivanti dalle ingenti spese in conto capitale, Apple ha guadagnato grazie al sollievo per la sua decisione di non partecipare alla corsa agli armamenti dei data center. I titoli del settore dei semiconduttori hanno guidato il rally nella prima metà del 2026, nelle ultime settimane hanno hanno iniziato a sottoperformare a causa delle preoccupazioni sulle valutazioni elevate.



(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)

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