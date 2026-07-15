Azionario europeo, Equita: performance concentrata, EssilorLuxottica tra top-picks

(Teleborsa) - L'età dorata (The Gilded Age), il periodo compreso fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, fu caratterizzato da una significativa trasformazione dell'economia mondiale e dalla concentrazione della ricchezza globale nelle mani di poche aziende e persone (come J.D. Rockefeller, A. Carnegie, J.P. Morgan). Secondo Equita , l'attuale contesto somiglia a quell'epoca, con balzi tecnologici significativi (come l'AI) e la concentrazione dei valori di borsa in poche realtà aziendali, rappresentate oggi dai FAB 10 ( Nvidia , Microsoft , Apple , Alphabet , Amazon , Meta , Tesla , SpaceX , OpenAI, Anthropic). Lo si legge nel report trimestrale della banca d'affari sul mercato azionario europeo.



La forte performance azionaria (+17% nell'ultimo anno), è stata concentrata in pochi settori (banche, energia e tecnologia) e la revisione positiva degli utili negli ultimi 6 mesi è stata guidata interamente dal settore energetico, mentre il resto del mercato ha avuto revisioni modeste. Il multiplo PE dello STOXX Europe 600, pari a circa 15x, è del 10% a premio rispetto alla propria media storica di circa 13x, con industriali, assicurazioni e tecnologia che trattano alle valutazioni più elevate rispetto alla propria media storica. I tre top-picks di Equita per il prossimo trimestre sono: EssilorLuxottica , Orsted , Straumann .



Guardando a EssilorLuxottica (prezzo target 280 euro per azione), Equita crede che nel 2026 la società sarà in grado di riportare una crescita organica a valute costanti HSD, e non è preoccupata di un possibile rallentamento nel secondo semestre, in quanto ci si attende un solido D2C, il quale è un buon indicatore della sottostante domanda di wearable; i vantaggi competitivi di EssilorLuxottica nei dispositivi wearable siano sostenibili; la governance di Delfin è strutturata in modo da preservare la leadership di EssilorLuxottica; la valutazione è nella parte bassa del proprio range storico (23-21x Adj. PE 2026-27 vs. 25-30x PE 1Y forward).

Condividi

```