Esodo 2026, parte dalla Campania la campagna di sicurezza di Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia

Il primo agosto a Teano Ovest (Caserta) simulazioni di guida, assistenza medica e presidio veterinario gratuito

(Teleborsa) - In occasione del primo weekend di esodo estivo, prende il via l’iniziativa della Polizia di Stato e di Autostrade per l’Italia nelle aree di servizio, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e offrire supporto agli utenti nei fine settimana caratterizzati dai maggiori flussi di traffico.



La prima tappa è in programma sabato primo agosto nell’area di servizio di Teano Ovest, lungo l’A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Caianello e Capua, in provincia di Caserta.



Dalle ore 9:00 operatori della Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia, saranno a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni sulla sicurezza e sulla viabilità, distribuire materiale informativo e gadget dedicati all'iniziativa.



All'interno dell'area di servizio saranno proposte attività interattive di sensibilizzazione, rivolgendo un’attenzione particolare ai rischi legati alla distrazione, alla stanchezza, all'uso di alcol o sostanze stupefacenti e all'importanza del rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza.



La Polizia Stradale prenderà parte all’iniziativa con il proprio personale specializzato e il Pullman Azzurro, che attraverso simulatori ed esperienze immersive, consentirà ai visitatori di comprendere gli effetti di condizioni che possono compromettere la guida.



Sarà inoltre attivo un presidio sanitario gestito dall’ANPAS per il monitoraggio di alcuni parametri di base, quali pressione arteriosa e saturazione dell'ossigeno, oltre che per eventuali necessità di assistenza.



A Teano Ovest verrà allestito anche un presidio veterinario dedicato agli animali domestici in viaggio, attivo già da venerdì 31 luglio. Veterinari, infermieri e volontari offriranno gratuitamente controlli e consigli utili per affrontare gli spostamenti estivi, con particolare attenzione alla prevenzione dei colpi di calore e al benessere degli animali durante il viaggio. Nel corso delle giornate saranno inoltre promosse iniziative di adozione di cuccioli e cani adulti di piccola e media taglia. L'iniziativa sarà riproposta anche nella tappa di Casilina Est il 29 e 30 agosto.



Dopo la tappa campana, l'iniziativa proseguirà sabato 8 agosto in Emilia-Romagna, presso l'area di servizio "La Pioppa Ovest" (A14), per poi concludersi con il controesodo nelle aree "Sillaro Est" sabato 22 agosto e "Casilina Est" sabato 29 agosto, tra Pontecorvo e Cassino.



Il progetto si inserisce nella collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia per promuovere comportamenti corretti alla guida e offrire servizi di assistenza e informazione agli utenti nei periodi di maggiore mobilità.



Inoltre, si affianca alla campagna di sensibilizzazione "La sicurezza ci rende tutti campioni" promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con Polizia di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole.

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