Sicurezza dei bambini in auto: al via la campagna del MIT e Assogiocattoli

(Teleborsa) - La sicurezza dei bambini non dipende soltanto dai comportamenti corretti degli adulti, ma anche dalla qualità e dall'affidabilità dei prodotti utilizzati. È questo uno dei messaggi emersi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della presentazione della campagna istituzionale realizzata dal MIT in collaborazione con Assogiocattoli per promuovere il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta in auto.



La campagna prende le mosse da dati allarmanti: nel 2024 il 92,8% dei bambini under 9 rimasti feriti in incidenti stradali viaggiava a bordo di un'autovettura e solo il 53,9% dei piccoli passeggeri risultava trasportato con un seggiolino utilizzato correttamente. Numeri che evidenziano come quasi un bambino su due non sia adeguatamente protetto durante gli spostamenti.



Accanto alla necessità di promuovere comportamenti responsabili, Assogiocattoli richiama però l'attenzione su un altro fronte strategico: quello della qualità e della conformità dei prodotti destinati all'infanzia. La crescente diffusione sul mercato europeo di articoli provenienti da Paesi extra UE, spesso venduti attraverso piattaforme online a prezzi estremamente bassi, alimenta infatti una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano rigorosi standard di sicurezza, investono in innovazione e producono nel rispetto delle normative europee.



La crescita esponenziale del commercio online ha infatti amplificato il fenomeno. Secondo la Commissione europea, nel solo 2024 sono stati importati nell'Unione 4,6 miliardi di pacchi di valore inferiore a 150 euro, pari a oltre 12 milioni di spedizioni al giorno, provenienti in larga parte da marketplace extra UE. Un flusso senza precedenti che mette sotto pressione il sistema dei controlli, favorisce la diffusione di prodotti non conformi agli standard europei e altera le condizioni di concorrenza a danno delle imprese che operano nel rispetto delle regole.



"La sicurezza dei bambini non può essere oggetto di compromessi", sottolinea Assogiocattoli. "Dietro un prezzo apparentemente conveniente possono nascondersi prodotti che non rispettano i requisiti previsti dalla normativa europea, con rischi concreti per i consumatori e un grave danno per le aziende italiane ed europee che operano correttamente".



L'associazione evidenzia come il fenomeno dei prodotti non conformi rappresenti non solo una questione di tutela dei consumatori, ma anche un tema economico e industriale. La competizione con merci che sfuggono ai controlli, agli obblighi di certificazione e agli stessi costi sostenuti dalle imprese europee altera il mercato, penalizza il Made in Italy e mette a rischio migliaia di posti di lavoro lungo l'intera filiera.



Per questo Assogiocattoli ribadisce la necessità di rafforzare i controlli sulle importazioni, garantire regole uguali per tutti gli operatori e intensificare le attività di vigilanza, soprattutto nel commercio digitale, affinché ogni prodotto destinato ai bambini rispetti pienamente gli standard di sicurezza previsti dalla legislazione europea.



La campagna presentata al MIT rappresenta quindi non solo un invito a utilizzare correttamente i sistemi di ritenuta, ma anche un'occasione per riaffermare il valore della qualità, della sicurezza certificata e della produzione responsabile, elementi che costituiscono il patrimonio del Made in Italy e che meritano di essere tutelati nell'interesse delle famiglie e dell'intero sistema produttivo nazionale.



(Foto: © Evgeniy Kalinovskiy/123RF)

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