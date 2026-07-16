Viabilità, MIT: Anas riduce i cantieri per l’esodo estivo

(Teleborsa) - Dal 24 luglio al 7 settembre Anas sospenderà o chiuderà 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi, per agevolare gli spostamenti estivi e limitare i disagi lungo le principali direttrici di traffico. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Per garantire sicurezza e assistenza agli automobilisti, saranno impegnati circa 2.500 operatori Anas, che assicureranno il monitoraggio della rete stradale 24 ore su 24 e interventi tempestivi in caso di necessità.



Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha accolto con favore la decisione di Anas, sottolineando l'attenzione verso le esigenze dei milioni di italiani che si metteranno in viaggio durante l'estate. Il ministro ha inoltre ribadito che la sicurezza stradale resta una priorità del MIT, richiamando l'importanza della campagna "Guida e Basta", promossa da Anas insieme al Ministero e alla Polizia di Stato per sensibilizzare gli automobilisti a evitare ogni forma di distrazione al volante.

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