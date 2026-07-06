"La sicurezza ci rende tutti campioni", Autostrade per l’Italia: al via nuova campagna estate

in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato

(Teleborsa) - Prende il via oggi la nuova campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale “La sicurezza ci rende tutti campioni”, promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato. L’iniziativa punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole.



A dare volto alla campagna sono due testimonial d’eccezione: la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, e la campionessa olimpica e medaglia d’oro Francesca Lollobrigida. Attraverso la loro esperienza sportiva, entrambe incarnano i valori della determinazione, dell’attenzione e della responsabilità, trasformandosi nel simbolo di una sfida che riguarda tutti: contribuire, con i propri comportamenti, a rendere ogni viaggio più sicuro.



Il concept della campagna nasce dal parallelismo tra il percorso di un atleta e quello di chi ogni giorno percorre strade e autostrade. Disciplina, impegno, concentrazione e rispetto delle regole rappresentano infatti principi fondamentali sia nello sport che alla guida. Come un campione raggiunge il traguardo e la medaglia grazie alla preparazione e alla costanza, così ogni utente della strada può contribuire concretamente alla sicurezza collettiva adottando comportamenti responsabili, rispettando i limiti di velocità e osservando le norme del Codice della Strada.







“La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la Polizia di Stato e un impegno che chiama in causa istituzioni e cittadini” ha evidenziato il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese. “Promuovere una mobilità più sicura significa non solo rafforzare le attività di prevenzione e controllo, ma anche diffondere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, nella consapevolezza che ogni comportamento corretto può contribuire a prevenire gli incidenti e a tutelare la vita umana. È con questo obiettivo che prende avvio la campagna di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l'Italia. Una iniziativa che assume un significato ancora più rilevante nel periodo estivo, quando l'aumento degli spostamenti e dei flussi di traffico richiede a tutti gli utenti della strada un'attenzione ancora maggiore e comportamenti improntati alla massima prudenza. Questa iniziativa testimonia il valore della collaborazione istituzionale nella promozione di una cultura della sicurezza stradale sempre più diffusa, nella convinzione che la prevenzione, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole rappresentino gli strumenti più efficaci per ridurre l’incidentalità e rendere le nostre strade più sicure”.



“La sicurezza è il valore che guida le nostre scelte – dichiara l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana – orienta il nostro operato e rappresenta il fondamento della missione di Autostrade per l’Italia. Investire nella sicurezza significa non solo realizzare e gestire infrastrutture sempre più moderne, resilienti e tecnologicamente avanzate, ma anche promuovere una cultura diffusa della responsabilità e della prevenzione. Per questo riteniamo che l’educazione e la sensibilizzazione siano strumenti essenziali per accompagnare l’evoluzione della mobilità e contribuire concretamente alla tutela delle persone. Ognuno di noi, attraverso le proprie scelte quotidiane, può contribuire a rendere le strade più sicure. Con questa iniziativa vogliamo ricordare che il rispetto delle regole, l’attenzione alla guida e la consapevolezza dei rischi sono elementi indispensabili per proteggere sé stessi e gli altri. Un impegno che richiede collaborazione, responsabilità e partecipazione da parte di tutti”.







Per rafforzare ulteriormente il messaggio, la campagna coinvolge anche quattro colleghi del Gruppo Autostrade per l’Italia, scelti come rappresentanti dei “campioni della sicurezza” della quotidianità. Attraverso una serie di brevi video destinati ai canali social racconteranno come piccoli gesti e comportamenti corretti al volante possano contribuire concretamente alla sicurezza di tutti.







L’iniziativa si articola in due differenti soggetti creativi. Il primo richiama l’importanza di una guida prudente e consapevole, sottolineando come ogni automobilista possa essere protagonista di un cambiamento positivo. Il secondo pone invece l’attenzione sui cantieri autostradali e sul rispetto delle persone che ogni giorno operano lungo la rete per garantire manutenzione, sicurezza e qualità del servizio. Un invito a rallentare, mantenere alta la concentrazione e prestare particolare attenzione nelle aree interessate dai cantieri di lavoro.







L’impegno comune per la sicurezza stradale rappresenta il tratto distintivo della consolidata collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. Una sinergia costruita negli anni attraverso attività di prevenzione e campagne di sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai giovani. Solo negli ultimi due anni le iniziative nelle scuole hanno coinvolto oltre 240 istituti e circa 34 mila studenti nelle regioni attraversate dalla rete gestita dal Gruppo. Durante il periodo estivo, inoltre, vengono organizzate attività informative nelle aree di servizio e presso i Safety Point, spazi dedicati alla promozione dei comportamenti di guida corretti e alla diffusione delle informazioni sulla viabilità.







La campagna sarà attiva fino al 23 luglio attraverso affissioni, stampa, radio e canali digitali. Visual e messaggi immediati accompagneranno milioni di viaggiatori lungo i principali itinerari della mobilità estiva, promuovendo una riflessione sull’importanza dei comportamenti corretti alla guida e sul contributo che ciascuno può offrire alla sicurezza di tutti.

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