Milano 9:57
52.581 +0,91%
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Dow Jones 30-lug
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Londra 9:57
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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Media
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 259,93 punti, in netto calo del 10,20%.
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