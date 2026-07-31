Francoforte: andamento rialzista per RWE

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia energetica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.



Lo scenario su base settimanale di RWE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di energia evidenzia un declino dei corsi verso area 57,03 Euro con prima area di resistenza vista a 58,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 56,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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