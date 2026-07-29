Milano 10:27
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Londra 10:27
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Francoforte: risultato positivo per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per RWE
Balza in avanti la compagnia energetica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,24%.
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