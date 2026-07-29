Francoforte: risultato positivo per RWE

(Teleborsa) - Bene la compagnia energetica tedesca , con un rialzo del 3,24%.



Lo scenario su base settimanale di RWE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del produttore tedesco di energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 56,57 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 58,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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