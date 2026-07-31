Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia elettronica tedesca , che avanza bene dell'1,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 288,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 283. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 294,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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