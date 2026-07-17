Milano 9:57
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:57
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Francoforte: performance negativa per Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Siemens
Seduta in ribasso per la compagnia elettronica tedesca, che mostra un decremento del 2,14%.
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