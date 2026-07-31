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Francoforte: brusca correzione per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Hellofresh
In forte ribasso Hellofresh, che mostra un -4,55%.
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