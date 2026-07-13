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Francoforte: in calo Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Hellofresh
Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 2,51%.
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