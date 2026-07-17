Milano 12:54
52.004 -0,71%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:54
10.559 -0,12%
Francoforte 12:54
24.774 -0,57%

Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh
(Teleborsa) - Avanza Hellofresh, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Hellofresh mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,601 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,729. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,524.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```