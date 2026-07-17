Francoforte: scambi in positivo per Hellofresh
(Teleborsa) - Avanza Hellofresh, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Hellofresh mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,601 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,729. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,524.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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