Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,385 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,46. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,335.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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