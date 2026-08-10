Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,385 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,46. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,335.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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