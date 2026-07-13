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Francoforte: rosso per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hellofresh
(Teleborsa) - Pressione su Hellofresh, che tratta con una perdita del 2,51%.

La tendenza ad una settimana di Hellofresh è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,466 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,745. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,319.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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