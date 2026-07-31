Indicazioni rialziste per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Seduta decisamente positiva per l'azienda di analisi e business intelligence, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 4,73%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 97,74 USD, MicroStrategy Incorporated è molto appetibile con stop loss impostato a quota 92,28 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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