MicroStrategy Incorporated in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda di analisi e business intelligence , che esibisce una perdita secca del 6,16% sui valori precedenti.



L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 94,03 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 97,63, mentre il primo supporto è stimato a 90,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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