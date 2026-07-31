Londra: balza in avanti Sainsbury's

(Teleborsa) - Avanza la catena inglese di supermercati , che guadagna bene, con una variazione del 3,63%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Sainsbury's è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,76 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,647. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,873.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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