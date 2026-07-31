Londra: balza in avanti Sainsbury's
(Teleborsa) - Avanza la catena inglese di supermercati, che guadagna bene, con una variazione del 3,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Sainsbury's è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,76 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,647. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,873.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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