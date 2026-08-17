Londra: performance negativa per Sainsbury's

(Teleborsa) - Composto ribasso per la catena inglese di supermercati , in flessione del 2,33% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Sainsbury's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Sainsbury's mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,331 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,409. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,304.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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