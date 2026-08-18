Milano 15:17
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:17
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Londra: andamento rialzista per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per RELX
Balza in avanti il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
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