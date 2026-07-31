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Londra: i venditori si accaniscono su Ig Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: i venditori si accaniscono su Ig Group
Scende sul mercato Ig Group, che soffre con un calo del 5,86%.
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